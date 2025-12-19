https://ria.ru/20251219/putin-2063302625.html
Путин назвал главную цель утилизационного сбора
Мы все по праву гордимся Москвой, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
итоги года с владимиром путиным — 2025
москва
владимир путин
россия
москва
россия
Путин назвал главную цель утилизационного сбора
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Мы все по праву гордимся Москвой, заявил президент России Владимир Путин.
"Москвой мы все гордимся по праву", - сказал глава государства в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.