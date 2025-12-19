Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о решении транспортных вопросов в Москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
19.12.2025
Путин рассказал о решении транспортных вопросов в Москве
Путин рассказал о решении транспортных вопросов в Москве
Транспортные вопросы в Москве решаются на системном уровне, заявил президент РФ Владимир Путин.
москва
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Транспортные вопросы в Москве решаются на системном уровне, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Пятнадцать почти миллионов человек находятся в Москве ежедневно, но и вопросы транспортных развязок решаются на системной основе. Это касается и общественного транспорта, прежде всего метро, это касается дорожного строительства, строительства развязок, путепроводов", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Итоги года с Владимиром Путиным.
Президент Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин оценил работу Собянина по развитию транспортной инфраструктуры Москвы
