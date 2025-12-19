https://ria.ru/20251219/putin-2063302454.html
Путин рассказал о решении транспортных вопросов в Москве
Путин рассказал о решении транспортных вопросов в Москве
Транспортные вопросы в Москве решаются на системном уровне, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
москва
Транспортные вопросы в Москве решаются на системном уровне, заявил Путин