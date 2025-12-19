https://ria.ru/20251219/putin-2063301362.html
Путин рассказал, кого коснулось повышение утильсбора на автомобили
Повышение утильсбора в РФ затрагивает граждан с хорошими доходами в основном в крупных городах, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T15:25:00+03:00
