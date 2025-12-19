https://ria.ru/20251219/putin-2063300579.html
Путин прокомментировал атаки на танкеры в Черном море
Путин прокомментировал атаки на танкеры в Черном море - РИА Новости, 19.12.2025
Путин прокомментировал атаки на танкеры в Черном море
Президент России Владимир Путин, говоря о последствиях атак на российские танкеры в Каспийском регионе, заявил, что ответ со стороны России будет всегда. РИА Новости, 19.12.2025
Путин прокомментировал атаки на танкеры в Черном море
