Путин прокомментировал атаки на танкеры в Черном море - РИА Новости, 19.12.2025
15:23 19.12.2025 (обновлено: 16:23 19.12.2025)
Путин прокомментировал атаки на танкеры в Черном море
Путин прокомментировал атаки на танкеры в Черном море
Президент России Владимир Путин, говоря о последствиях атак на российские танкеры в Каспийском регионе, заявил, что ответ со стороны России будет всегда.
Путин прокомментировал атаки на танкеры в Черном море

Путин: ответ на атаки на танкеры в Черном море будет всегда

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о последствиях атак на российские танкеры в Каспийском регионе, заявил, что ответ со стороны России будет всегда.
"Это не приведет к желаемому результату в конце концов. Не нарушит никаких поставок в конце концов, а только создаст дополнительную угрозу. Ответы с нашей стороны последуют обязательно", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.

Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Атаки на танкеры ведутся для повышения страховых взносов, заявил Путин
