Блокада Калининграда приведет к невиданной эскалации, заявил Путин
Блокада Калининграда приведет к невиданной эскалации, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2025
Блокада Калининграда приведет к невиданной эскалации, заявил Путин
Президент России Владимир Путин, говоря об угрозах блокады Калининградской области, заявил, что действия подобного рода приведут к невиданной эскалации...
Путин о возможной блокаде Калининградской области западными странами
Как Россия воспринимает возможную блокаду Калининградской области западными странами. "Действия подобного рода просто приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта, выведут его на совершенно другой уровень и расширят вплоть до крупномасштабного вооруженного конфликта. Все должны отдавать себе в этом отчёт", - заявил Путин.
Блокада Калининграда приведет к невиданной эскалации, заявил Путин
Путин : блокада Калининграда приведет к невиданной эскалации конфликта