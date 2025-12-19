Блокада Калининграда приведет к невиданной эскалации, заявил Путин

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря об угрозах блокады Калининградской области, заявил, что действия подобного рода приведут к невиданной эскалации конфликта.

"Действия подобного рода просто приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта", - сказал Путин, отвечая на вопрос в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.