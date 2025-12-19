https://ria.ru/20251219/putin-2063299794.html
Атаки на танкеры ведутся для повышения страховых взносов, заявил Путин
Атаки на танкеры ведутся для повышения страховых взносов, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2025
Атаки на танкеры ведутся для повышения страховых взносов, заявил Путин
Атаки на российские танкеры ведутся в том числе для повышения страховых взносов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
Атаки на танкеры ведутся для повышения страховых взносов, заявил Путин
