Путин прокомментировал угрозы о блокаде Калининградской области
Путин прокомментировал угрозы о блокаде Калининградской области - РИА Новости, 19.12.2025
Путин прокомментировал угрозы о блокаде Калининградской области
Президент России Владимир Путин на вопрос о блокаде Калининградской области выразил надежду, что этого не случится. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T15:22:00+03:00
2025-12-19T15:22:00+03:00
2025-12-19T15:31:00+03:00
итоги года с владимиром путиным — 2025
калининградская область
владимир путин
россия
калининградская область
россия
итоги года с владимиром путиным — 2025, калининградская область, владимир путин, россия
Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Калининградская область, Владимир Путин, Россия
Путин прокомментировал угрозы о блокаде Калининградской области
