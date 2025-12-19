Рейтинг@Mail.ru
"С другой планеты": вопрос Путину об СВО поразил журналиста
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:22 19.12.2025 (обновлено: 15:39 19.12.2025)
"С другой планеты": вопрос Путину об СВО поразил журналиста
"С другой планеты": вопрос Путину об СВО поразил журналиста

Журналист Миллер назвал вопрос Путину от NBC News об СВО абсолютно неуместным

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Вопрос корреспондента NBC News об "ответственности" Москвы за гибель людей на СВО на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным вызывает только раздражение, заявил британский журналист Джонни Миллер в соцсети Х.
"Мне даже неохота это объяснять. Совершенно неуместный вопрос с другой планеты. Путин спокойно объяснил первопричины конфликта, наверное, в миллионный раз", — написал он.
Российский лидер назвал этот вопрос некорректным, но ответил на него. Путин подчеркнул, что Москва не начинала этот конфликт.
Ранее он неоднократно заявлял, что Россия должна добиться устранения первопричин конфликта на Украине, чтобы ничего подобного не повторялось.
Путин в пятницу проводит итоговую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. Глава государства в прямом эфире подводит итоги уходящего года и отвечает на вопросы журналистов и обращения россиян.
