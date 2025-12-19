https://ria.ru/20251219/putin-2063299536.html
"С другой планеты": вопрос Путину об СВО поразил журналиста
Вопрос корреспондента NBC News об "ответственности" Москвы за гибель людей на СВО на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным вызывает только... РИА Новости, 19.12.2025
Путин: "Не мы начали эту войну"
Россия не считает себя ответственной за гибель людей в украинском конфликте, не Москва начала эту войну, заявил Путин
Журналист Миллер назвал вопрос Путину от NBC News об СВО абсолютно неуместным