Атаки на российские танкеры не нарушают поставок, заявил Путин
Атаки на российские танкеры не нарушают поставок, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2025
Атаки на российские танкеры не нарушают поставок, заявил Путин
Атаки на российские танкеры не нарушают никаких поставок, а лишь создадут дополнительные угрозы, заявил президент РФ Владимир Путин.
2025-12-19T15:20:00+03:00
2025-12-19T15:20:00+03:00
2025-12-19T15:30:00+03:00
итоги года с владимиром путиным — 2025
россия
владимир путин
россия
Новости
ru-RU
итоги года с владимиром путиным — 2025, россия, владимир путин
