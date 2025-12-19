Рейтинг@Mail.ru
Дело о халатности возбудили после обращения к Путину вдовы участника СВО - РИА Новости, 19.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:19 19.12.2025 (обновлено: 16:26 19.12.2025)
Дело о халатности возбудили после обращения к Путину вдовы участника СВО
Дело о халатности возбудили после обращения к Путину вдовы участника СВО - РИА Новости, 19.12.2025
Дело о халатности возбудили после обращения к Путину вдовы участника СВО
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности после обращения к Владимиру Путину вдовы участника спецоперации из Новосибирска, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 19.12.2025
Дело о халатности возбудили после обращения к Путину вдовы участника СВО

СК: дело о халатности возбудили после обращения к Путину вдовы участника СВО

Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности после обращения к Владимиру Путину вдовы участника спецоперации из Новосибирска, сообщили в ведомстве.
"В связи с обращением супруги погибшего военнослужащего <...> о длительной невыплате пенсии по случаю потери кормильца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного первой частью статьи 293 УК России ("Халатность")", — говорится в заявлении.
В пятницу во время программы "Итоги года" на связь с Путиным вышла жительница Новосибирска Кристина. У нее двое детей — шести и четырех лет, ее муж погиб в зоне спецоперации в январе прошлого года, но женщина так и не смогла оформить пенсию по потере кормильца и удостоверения членов семьи погибшего. Президент принес извинения за нерасторопность тех служб, которые должны были решить этот вопрос.
По предварительным данным СК, жена бойца, уволенного со службы в январе этого года по причине смерти при выполнении задач СВО, в июле подала заявление о назначении пенсии по потере кормильца и ежемесячной компенсации в возмещении вреда здоровью.
Отмечается, что все документы направили в военный комиссариат Новосибирской области, куда они поступили спустя два месяца, а пенсию назначили только 17 декабря.
Главное военное следственное управление СК контролирует расследование этого дела.
