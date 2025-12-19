Дело о халатности возбудили после обращения к Путину вдовы участника СВО

В пятницу во время программы "Итоги года" на связь с Путиным вышла жительница Новосибирска Кристина. У нее двое детей — шести и четырех лет, ее муж погиб в зоне спецоперации в январе прошлого года, но женщина так и не смогла оформить пенсию по потере кормильца и удостоверения членов семьи погибшего. Президент принес извинения за нерасторопность тех служб, которые должны были решить этот вопрос.