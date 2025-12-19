Рейтинг@Mail.ru
Военкор Поддубный задал Путину вопрос о водоснабжении в Донбассе - РИА Новости, 19.12.2025
15:16 19.12.2025 (обновлено: 15:29 19.12.2025)
Военкор Поддубный задал Путину вопрос о водоснабжении в Донбассе
Военкор Поддубный задал Путину вопрос о водоснабжении в Донбассе

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Военный корреспондент ВГТРК, Герой России Евгений Поддубный задал президенту России Владимиру Путину вопрос о водоснабжении Донбасса, связав "водную блокаду" с действиями ВСУ.
"У меня вопрос, который, как мне кажется, волнует действительно очень многих в тех наших регионах, где действительно много проблем, это фронтовые регионы, я имею в виду Донбасс в первую очередь. Там очень остро стоит проблема водоснабжения, проблема, которая обсуждается много лет", - сказал он во время прямой линии с президентом.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
На Западе забили тревогу из-за предупреждения Путина на прямой линии
Вчера, 14:49
По словам Поддубного, сейчас не только в Донецке, но и в других городах Донбасса: Горловке, Макеевке, Дебальцево, да почти во всех городах Донбасса - вода в дома подается нерегулярно, раз в два-четыре дня, при этом она низкого качества. Люди, которые живут на этажах выше пятого-шестого, воду могут не увидеть, потому что нет напора, отметил он.
"Эта водная блокада рукотворная, мы это знаем. Основная причина - это действия нашего противника. Но жители - уже много лет жители Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики живут с этой проблемой. Долго будут жить с ней или мы пока не можем в принципе ответить на этот вопрос?" - спросил Поддубный.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Зеленский сделал заявление о Донбассе
18 декабря, 13:02
 
