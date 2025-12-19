https://ria.ru/20251219/putin-2063295687.html
Военкор Поддубный задал Путину вопрос о водоснабжении в Донбассе
Военкор Поддубный задал Путину вопрос о водоснабжении в Донбассе - РИА Новости, 19.12.2025
Военкор Поддубный задал Путину вопрос о водоснабжении в Донбассе
Военный корреспондент ВГТРК, Герой России Евгений Поддубный задал президенту России Владимиру Путину вопрос о водоснабжении Донбасса, связав "водную блокаду" с... РИА Новости, 19.12.2025
Военный корреспондент Евгений Поддубный задал Президенту вопрос об обеспечении водой Донбасса. Есть возможность, и Вы знаете об этом наверняка, строительства водоводов, поиска воды на подконтрольных нам территориях, бурения и так далее. Один водовод построен. Есть возможность и сейчас рассматривается вопрос строительства ещё одного водовода.
