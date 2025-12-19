Рейтинг@Mail.ru
Журналист сделал предложение своей девушке на прямой линии с Путиным - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:13 19.12.2025 (обновлено: 15:27 19.12.2025)
https://ria.ru/20251219/putin-2063293865.html
Журналист сделал предложение своей девушке на прямой линии с Путиным
Журналист сделал предложение своей девушке на прямой линии с Путиным - РИА Новости, 19.12.2025
Журналист сделал предложение своей девушке на прямой линии с Путиным
Журналист "Четвертого канала" из Екатеринбурга Кирилл Бажанов сделал предложение своей девушке на прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным и пригласил... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T15:13:00+03:00
2025-12-19T15:27:00+03:00
итоги года с владимиром путиным — 2025
владимир путин
екатеринбург
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063296937_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3f99426d5624a8a5022c797071a059c7.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063263984.html
екатеринбург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Олечка, выходи за меня замуж": журналист сделал предложение девушке на прямой линии с Путиным
Журналист из Екатеринбурга сделал предложение своей девушке на прямой линии с Путиным и пригласил президента на свадьбу.
2025-12-19T15:13
true
PT0M38S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063296937_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f8b22895d8bdd4b4840d2f705762cf3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
итоги года с владимиром путиным — 2025, владимир путин, екатеринбург, россия
Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Владимир Путин, Екатеринбург, Россия
Журналист сделал предложение своей девушке на прямой линии с Путиным

Журналист сделал предложение на прямой линии и пригласил Путина на свадьбу

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Журналист "Четвертого канала" из Екатеринбурга Кирилл Бажанов сделал предложение своей девушке на прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным и пригласил главу государства на свадьбу.
Журналист пришел на мероприятие в праздничном костюме и с плакатом "Хочу жениться!".
"Вы одеты так, что приготовились к самому акту бракосочетания", - отметил Путин, обращаясь к Бажанову.
"То, что написано на плакате, не просто так. Я знаю, что моя девушка смотрит сейчас прямую линию. Олечка, выходи за меня замуж... Поскольку все это случилось здесь, Владимир Владимирович, очень будем рады видеть вас на свадьбе", - сказал журналист.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин спросил, вкусные ли булочки в пекарне в Люберцах
Вчера, 14:29
 
Итоги года с Владимиром Путиным — 2025Владимир ПутинЕкатеринбургРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала