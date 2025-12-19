https://ria.ru/20251219/putin-2063293865.html
Журналист сделал предложение своей девушке на прямой линии с Путиным
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Журналист "Четвертого канала" из Екатеринбурга Кирилл Бажанов сделал предложение своей девушке на прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным и пригласил главу государства на свадьбу.
Журналист пришел на мероприятие в праздничном костюме и с плакатом "Хочу жениться!".
"Вы одеты так, что приготовились к самому акту бракосочетания", - отметил Путин
, обращаясь к Бажанову.
"То, что написано на плакате, не просто так. Я знаю, что моя девушка смотрит сейчас прямую линию. Олечка, выходи за меня замуж... Поскольку все это случилось здесь, Владимир Владимирович, очень будем рады видеть вас на свадьбе", - сказал журналист.