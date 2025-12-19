https://ria.ru/20251219/putin-2063293298.html
Путин рассказал о случаях вывода людей из-под закона об иноагентах
Президент РФ Владимир Путин заявил, что есть уже немало примеров, когда те, кто попадал под закон об иноагентах, выводился из под его действия. РИА Новости, 19.12.2025
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что есть уже немало примеров, когда те, кто попадал под закон об иноагентах, выводился из под его действия.
"Более того, если люди прекращают либо заниматься политической деятельностью, либо отказываются от внешних источников финансирования своей политической деятельности, они выводятся из этих списков. И таких примеров немало", - заявил российский лидер в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным
", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.