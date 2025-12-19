Путин рассказал о случаях вывода людей из-под закона об иноагентах

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что есть уже немало примеров, когда те, кто попадал под закон об иноагентах, выводился из под его действия.

"Более того, если люди прекращают либо заниматься политической деятельностью, либо отказываются от внешних источников финансирования своей политической деятельности, они выводятся из этих списков. И таких примеров немало", - заявил российский лидер в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.