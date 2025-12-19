Рейтинг@Mail.ru
Путин прокомментировал заявления о якобы российских планах напасть на Запад - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:12 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/putin-2063292815.html
Путин прокомментировал заявления о якобы российских планах напасть на Запад
Путин прокомментировал заявления о якобы российских планах напасть на Запад - РИА Новости, 19.12.2025
Путин прокомментировал заявления о якобы российских планах напасть на Запад
Заявления о том, что Россия кобы планирует напасть на Запад звучат, чтобы создать образ врага из Москвы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T15:12:00+03:00
2025-12-19T15:12:00+03:00
в мире
россия
москва
европа
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063279150_0:554:2092:1730_1920x0_80_0_0_d939db910079a4c37cd7a31735fb4eab.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063274767.html
россия
москва
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063279150_0:409:2036:1936_1920x0_80_0_0_91ad521b7f6a5e497f900a40f42b1ea9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, европа, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
В мире, Россия, Москва, Европа, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Путин прокомментировал заявления о якобы российских планах напасть на Запад

Путин: Запад пытается создать образ врага из России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Заявления о том, что Россия кобы планирует напасть на Запад звучат, чтобы создать образ врага из Москвы, заявил президент России Владимир Путин.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
"Западные политические деятели создали сегодняшнюю ситуацию своими руками. И продолжают нагнетать обстановку. Постоянно говорят о том, что они готовятся к войне с Россией... Ну что, мы собираемся нападать на Европу, что ли? Ну, что это за чушь? Делается это исходя из внутриполитических соображений. Делается это для того, чтобы создать образ врага. Вот там (на Западе - ред.) создают образ врага, в данном случае из России для того, чтобы прикрыть ошибки, которые системно совершались многими западными правительствами на протяжении ряда лет. И в сфере экономики, и в сфере социальной политики", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
На Западе забили тревогу из-за предупреждения Путина на прямой линии
Вчера, 14:49
 
В миреРоссияМоскваЕвропаВладимир ПутинИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала