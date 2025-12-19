https://ria.ru/20251219/putin-2063292815.html
Путин прокомментировал заявления о якобы российских планах напасть на Запад
Путин прокомментировал заявления о якобы российских планах напасть на Запад - РИА Новости, 19.12.2025
Путин прокомментировал заявления о якобы российских планах напасть на Запад
Заявления о том, что Россия кобы планирует напасть на Запад звучат, чтобы создать образ врага из Москвы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
Путин прокомментировал заявления о якобы российских планах напасть на Запад
Путин: Запад пытается создать образ врага из России