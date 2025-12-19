Рейтинг@Mail.ru
Путин попросит не продлевать мораторий на взыскание неустоек с застройщиков - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:10 19.12.2025 (обновлено: 16:15 19.12.2025)
https://ria.ru/20251219/putin-2063291969.html
Путин попросит не продлевать мораторий на взыскание неустоек с застройщиков
Путин попросит не продлевать мораторий на взыскание неустоек с застройщиков - РИА Новости, 19.12.2025
Путин попросит не продлевать мораторий на взыскание неустоек с застройщиков
Президент России Владимир Путин попросит правительство РФ не продлевать мораторий на взыскание неустойки с застройщика после 2025 года. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T15:10:00+03:00
2025-12-19T16:15:00+03:00
итоги года с владимиром путиным — 2025
владимир путин
жилье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063317515_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2421aefb0f6de711c9e721fd8f197537.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063274767.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин попросил правительство не продлевать мораторий на взыскание неустойки с застройщиков за несоблюдение сроков сдачи жилья
Глава государства отреагировал на обращение из Всеволожска и обратился к Правительству с просьбой не продлевать мораторий на взыскание неустойки с застройщиков за несоблюдение сроков сдачи жилья Решение об этом моратории с целью поддержки строительной отрасли в период пандемии коронавирусной инфекции принималось. Он действует, этот мораторий, на штрафы до конца года. Полагаю – достаточно, и попрошу Правительство этих мораториев не продлевать. Ключи должны выдаваться вовремя.
2025-12-19T15:10
true
PT2M51S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063317515_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5b89c408da4398f779348154ddc3581a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
итоги года с владимиром путиным — 2025, владимир путин, жилье
Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Владимир Путин, Жилье
Путин попросит не продлевать мораторий на взыскание неустоек с застройщиков

Путин попросит правительство не продлевать приостановку штрафов с застройщиков

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросит правительство РФ не продлевать мораторий на взыскание неустойки с застройщика после 2025 года.
"Решение об этом моратории с целью поддержки строительной отрасли в период пандемии коронавирусной инфекции принималось, он действует, этот мораторий, на штрафы до конца года. Полагаю, достаточно, я попрошу правительство этих мораториев не продлевать", - отметил Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, говоря о моратории на взыскание неустойки с застройщика.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
На Западе забили тревогу из-за предупреждения Путина на прямой линии
Вчера, 14:49
 
Итоги года с Владимиром Путиным — 2025Владимир ПутинЖилье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала