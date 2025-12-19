https://ria.ru/20251219/putin-2063291969.html
Путин попросит не продлевать мораторий на взыскание неустоек с застройщиков
Путин попросит не продлевать мораторий на взыскание неустоек с застройщиков - РИА Новости, 19.12.2025
Путин попросит не продлевать мораторий на взыскание неустоек с застройщиков
Президент России Владимир Путин попросит правительство РФ не продлевать мораторий на взыскание неустойки с застройщика после 2025 года. РИА Новости, 19.12.2025
итоги года с владимиром путиным — 2025
владимир путин
жилье
Путин попросил правительство не продлевать мораторий на взыскание неустойки с застройщиков за несоблюдение сроков сдачи жилья
Глава государства отреагировал на обращение из Всеволожска и обратился к Правительству с просьбой не продлевать мораторий на взыскание неустойки с застройщиков за несоблюдение сроков сдачи жилья Решение об этом моратории с целью поддержки строительной отрасли в период пандемии коронавирусной инфекции принималось. Он действует, этот мораторий, на штрафы до конца года. Полагаю – достаточно, и попрошу Правительство этих мораториев не продлевать. Ключи должны выдаваться вовремя.
Путин попросит не продлевать мораторий на взыскание неустоек с застройщиков
