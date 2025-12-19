Путин попросит не продлевать мораторий на взыскание неустоек с застройщиков

"Решение об этом моратории с целью поддержки строительной отрасли в период пандемии коронавирусной инфекции принималось, он действует, этот мораторий, на штрафы до конца года. Полагаю, достаточно, я попрошу правительство этих мораториев не продлевать", - отметил Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, говоря о моратории на взыскание неустойки с застройщика.