Путин уже больше трех часов работает на прямой линии

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уже больше трех часов отвечает на вопросы россиян в прямом эфире, передает корреспондент РИА Новости.
Путин в пятницу проводит итоговую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. Глава государства в прямом эфире подводит итоги уходящего года и отвечает на вопросы журналистов и обращения россиян.
За три часа Путин ответил на 40 вопросов.
Глава государства за последний час высказался в том числе о демографии. Президент подчеркнул, что в 25 регионах России обозначилась положительная тенденция в этом вопросе. В то же время Путин отметил, что вопросы демографии беспокоят не только Россию. Драматическая ситуация с рождаемостью складывается в ряде других государств, в том числе в Японии и Южной Корее, сообщил президент. Глава государства также подчеркнул, что России нужно добиться коэффициента рождаемости хотя бы в 2 ребенка на одну женщину и сделать так, чтобы рождение детей стало модным.
Еще одной острой проблемой, которая была поднята журналистами на прямой линии, стала ситуация с водоснабжением Донбасса. Путин отметил, что власти сделают все для ее решения, и сообщил, что рассматривается вопрос строительства еще одного водовода в регионе.
Говоря о внешней политике, Путин заявил, что Запад продолжает нагнетать обстановку, говоря, что нужно готовиться к войне с Россией, и назвал такие утверждение европейских лидеров чушью. Таким образом, как отметил Путин, Запад пытается прикрыть свои внутренние ошибки, прикрываясь Россией. Глава государства подчеркнул, что Россия готова работать с западными странами, как Великобритания и США, но на равных.