15:10 19.12.2025
Путин прокомментировал иск Трампа к Би-би-си
в мире, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, би-би-си, итоги года с владимиром путиным — 2025
В мире, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Би-би-си, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкКорреспондент BBC News Стивен Розенберг во время специальной программы "Итоги года" с Владимиром Путиным в Москве
Корреспондент BBC News Стивен Розенберг во время специальной программы "Итоги года" с Владимиром Путиным в Москве
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, комментируя многомиллиардный иск к Би-би-си от президента США Дональда Трампа, заявил, что это их семейные дела и он не хочет сыпать соль на раны.
"Это их семейные дела, пускай они сами и разбираются. Я не хочу сыпать вам соль на раны, не хочу касаться этой темы. Хотя это, конечно, проблема есть, значит, недостоверного освещения информации и подтасовок. Это очевидно. Я думаю, что президент Трамп прав. Но неважно", - сказал российский лидер в ходе прямой линии.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
"Явные послания". СМИ заметили важную деталь на прямой линии Путина
