Семейная ипотека на вторичку уже есть в некоторых городах, заявил Путин
15:08 19.12.2025 (обновлено: 16:14 19.12.2025)
Семейная ипотека на вторичку уже есть в некоторых городах, заявил Путин
Семейная ипотека уже расширена на вторичное жилье в городах с низким уровнем строительства, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
итоги года с владимиром путиным — 2025
владимир путин
жилье
россия
итоги года с владимиром путиным — 2025, владимир путин, жилье, россия
Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Владимир Путин, Жилье, Россия
Семейная ипотека на вторичку уже есть в некоторых городах, заявил Путин

Путин: семейную ипотеку на вторичку расширили в городах, где мало строят

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Семейная ипотека уже расширена на вторичное жилье в городах с низким уровнем строительства, заявил президент России Владимир Путин.
"В таких регионах, где не строится новое жилье или строится очень мало нового жилья, разрешено использовать семейную ипотеку для приобретения жилья с вторичного рынка", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
