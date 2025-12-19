https://ria.ru/20251219/putin-2063288527.html
Семейная ипотека на вторичку уже есть в некоторых городах, заявил Путин
Семейная ипотека на вторичку уже есть в некоторых городах, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2025
Семейная ипотека на вторичку уже есть в некоторых городах, заявил Путин
Семейная ипотека уже расширена на вторичное жилье в городах с низким уровнем строительства, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
итоги года с владимиром путиным — 2025
владимир путин
жилье
россия
россия
Путин о расширении семейной ипотеки на вторичное жилье
Екатерина Ерастова из Томской области в вопросе Президенту затронула проблему дальнейшего расширения программы семейной ипотеки на вторичное жильё
