https://ria.ru/20251219/putin-2063288416.html
Семейная ипотека должна быть направлена на поддержку семей, заявил Путин
Семейная ипотека должна быть направлена на поддержку семей, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2025
Семейная ипотека должна быть направлена на поддержку семей, заявил Путин
Семейная ипотека должна быть направлена не столько на поддержку строителей, сколько на поддержку семей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T15:08:00+03:00
2025-12-19T15:08:00+03:00
2025-12-19T15:15:00+03:00
итоги года с владимиром путиным — 2025
владимир путин
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063279150_0:554:2092:1730_1920x0_80_0_0_d939db910079a4c37cd7a31735fb4eab.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063264460.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063279150_0:409:2036:1936_1920x0_80_0_0_91ad521b7f6a5e497f900a40f42b1ea9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
итоги года с владимиром путиным — 2025, владимир путин, россия, общество
Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Владимир Путин, Россия, Общество
Семейная ипотека должна быть направлена на поддержку семей, заявил Путин
Путин: семейная ипотека должна быть направлена на поддержку семей