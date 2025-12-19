Рейтинг@Mail.ru
Семейная ипотека должна быть направлена на поддержку семей, заявил Путин
15:08 19.12.2025 (обновлено: 15:15 19.12.2025)
Семейная ипотека должна быть направлена на поддержку семей, заявил Путин
Семейная ипотека должна быть направлена не столько на поддержку строителей, сколько на поддержку семей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
итоги года с владимиром путиным — 2025, владимир путин, россия, общество
Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Владимир Путин, Россия, Общество
Семейная ипотека должна быть направлена на поддержку семей, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Семейная ипотека должна быть направлена не столько на поддержку строителей, сколько на поддержку семей, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Ипотека семейная работает, она наполняет жизнью строительный сектор. Но даже в этом случае, даже там и тогда, где и когда разрешено приобретать жилье со вторичного рынка, всё равно еще есть ряд, целый ряд вопросов, связанных с тем, чтобы эта мера поддержки была направлена не только и не столько в данном случае на поддержку строительного сектора, сколько на поддержку семей", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Власти должны поработать над льготной ипотекой для семей, заявил Путин
Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
