Вопросов в ипотечной сфере остается много, заявил Путин

Вопросов в ипотечной сфере остается много, правительство будет работать, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T15:06:00+03:00
2025-12-19T15:06:00+03:00
2025-12-19T15:24:00+03:00
итоги года с владимиром путиным — 2025
россия
владимир путин
томская область
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Вопросов в ипотечной сфере остается много, правительство будет работать, заявил президент России Владимир Путин.
Ранее в ходе прямой линии президента РФ
Екатерина Ерастова из Томской области
обратилась к главе государства с просьбой о расширении возможности использования семейной ипотеки на вторичное жилье. Модератор прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, Екатерина Березовская напомнила, что в России такая программа уже действует и распространяется более чем на 900 городов, но остается ряд ограничений, которые критичны для молодых многодетных семей.
"Вопросов там много, и правительство будет этим заниматься", - сказал российский лидер в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.