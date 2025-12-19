Рейтинг@Mail.ru
"Что он несет": Путин сделал резкое заявление о Рютте
15:05 19.12.2025 (обновлено: 15:28 19.12.2025)
"Что он несет": Путин сделал резкое заявление о Рютте
итоги года с владимиром путиным — 2025
нидерланды
россия
владимир путин
нато
марк рютте
нидерланды
россия
2025
"Ну что он несет?" Президент посоветовал Рютте прочитать новую стратегию нацбезопасности США
"Ну что он несет?" Президент посоветовал генсеку НАТО Рютте прочитать новую стратегию нацбезопасности США. НАТО готовится к войне с Россией, отметил глава государства, в то время как главная страна-спонсор альянса — Штаты — в стратегии нацбезопасности не называет Москву угрозой. "Это что такое? Ну читать то умеете?"
"Что он несет": Путин сделал резкое заявление о Рютте

Путин назвал Рютте умным человеком, но выразил недоумение его заявлениями

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о генеральном секретаре НАТО Марке Рютте, назвал его умным и системным человеком, добавив при этом, что его слова о войне с Россией вызывают вопросы.
"Я, например, лично знаком с нынешним генеральным секретарем НАТО господином Рютте. Он бывший премьер-министр Нидерландов. Я когда-то ездил туда с визитом, мы общались. Умный человек, я знаю, умный, системный и эффективный премьер-министр был. Экономика Нидерландов находится в хорошем состоянии, это часть его заслуги. Но что он несет? Мне так хочется спросить: слушай, ну, что ты говоришь про войну с Россией?" - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
