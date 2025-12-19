https://ria.ru/20251219/putin-2063286853.html
"Что он несет": Путин сделал резкое заявление о Рютте
"Что он несет": Путин сделал резкое заявление о Рютте - РИА Новости, 19.12.2025
"Что он несет": Путин сделал резкое заявление о Рютте
Президент России Владимир Путин, говоря о генеральном секретаре НАТО Марке Рютте, назвал его умным и системным человеком, добавив при этом, что его слова о... РИА Новости, 19.12.2025
итоги года с владимиром путиным — 2025
2025
"Ну что он несет?" Президент посоветовал Рютте прочитать новую стратегию нацбезопасности США
"Ну что он несет?" Президент посоветовал генсеку НАТО Рютте прочитать новую стратегию нацбезопасности США. НАТО готовится к войне с Россией, отметил глава государства, в то время как главная страна-спонсор альянса — Штаты — в стратегии нацбезопасности не называет Москву угрозой. "Это что такое? Ну читать то умеете?"
"Что он несет": Путин сделал резкое заявление о Рютте
Путин назвал Рютте умным человеком, но выразил недоумение его заявлениями