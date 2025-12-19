"Что он несет": Путин сделал резкое заявление о Рютте

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о генеральном секретаре НАТО Марке Рютте, назвал его умным и системным человеком, добавив при этом, что его слова о войне с Россией вызывают вопросы.

Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.