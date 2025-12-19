МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил недостаточный уровень профессиональной подготовки в НАТО и некоторых западных лидеров.
"Что касается отдельных деятелей, то они действительно ведут себя достаточно агрессивно, и мне кажется, даже не очень профессионально", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
В качестве примера глава государства рассказал, что лично знаком с нынешним генсеком НАТО Марком Рютте, и даже ездил к нему, когда тот был премьер-министром Нидерландов. Рютте того периода президент РФ охарактеризовал как умного, системного, эффективного премьер-министра. Однако современные заявления генсека НАТО о том, что альянсу необходимо готовиться к войне с Россией, по словам Путина, вызывают у него желание спросить, что он "несёт".
Президент России напомнил, что США в НАТО являются ключевым игроком, создателем альянса и его главным спонсором. В то же время в новой стратегии безопасности США Россия не указывается как противник, что не вяжется с заявлениями Рютте.