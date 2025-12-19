Рейтинг@Mail.ru
Путин обвинил Би-би-си в недостоверном освещении - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:04 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/putin-2063285416.html
Путин обвинил Би-би-си в недостоверном освещении
Путин обвинил Би-би-си в недостоверном освещении - РИА Новости, 19.12.2025
Путин обвинил Би-би-си в недостоверном освещении
Проблема недостоверного освещения информации и подтасовок есть у британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си, в этом прав президент США Дональд Трамп,... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T15:04:00+03:00
2025-12-19T15:04:00+03:00
в мире
сша
россия
владимир путин
дональд трамп
би-би-си
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154919/75/1549197513_0:195:3245:2020_1920x0_80_0_0_8c5ff65134c47799e1134924e1bc1188.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063283302.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154919/75/1549197513_552:0:3245:2020_1920x0_80_0_0_6e8401c20c19d63b7586b34f449302a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, владимир путин, дональд трамп, би-би-си, итоги года с владимиром путиным — 2025
В мире, США, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Би-би-си, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Путин обвинил Би-би-си в недостоверном освещении

Путин обвинил Би-би-си в недостоверном освещении и подтасовках

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкОфис телерадиовещательной корпорации BBC в Лондоне
Офис телерадиовещательной корпорации BBC в Лондоне - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Офис телерадиовещательной корпорации BBC в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Проблема недостоверного освещения информации и подтасовок есть у британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си, в этом прав президент США Дональд Трамп, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Эта, конечно, проблема есть, недостоверного освещения информации и подтасовок. Это очевидно, я думаю, что президент Трамп прав", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, отвечая на вопрос журналиста Би-би-си.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
ЕС рассчитывает давить на Трампа после выборов в конгрессе, заявил Путин
Вчера, 15:02
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
 
В миреСШАРоссияВладимир ПутинДональд ТрампБи-би-сиИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала