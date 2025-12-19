https://ria.ru/20251219/putin-2063283736.html
Число обращений на прямую линию с Путиным превысило три миллиона
Число обращений на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным превысило 3 миллиона, заявил модератор прямой линии Екатерина Березовская. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T15:03:00+03:00
2025-12-19T15:03:00+03:00
2025-12-19T15:23:00+03:00
итоги года с владимиром путиным — 2025
владимир путин
россия
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Число обращений на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным превысило 3 миллиона, заявил модератор прямой линии Екатерина Березовская.
"Владимир Владимирович, мы работаем в прямом эфире уже почти три часа, и у нас 3 миллиона обращений, коллеги", - сказала Березовская в ходе прямой линии.
"Вы хотите все три миллиона проработать?", - уточнил Путин.
"Мы стремимся к этому", - ответила Березовская.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.