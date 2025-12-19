Главная страна НАТО не считает Россию противником и врагом, заявил Путин

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Главная страна НАТО – США - не считают Россию противником и врагом, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В новой стратегии национальной безопасности (США – ред.) Россия не указывается в качестве врага, в качестве цели. А генеральный секретарь НАТО (Марк Рютте – ред.) готовится к войне с нами. Это что такое? Читать-то умеете? Как вы НАТО нацеливаете на войну с Россией, если главная страна НАТО (США – ред.) нас противником и врагом не считает", - заявил российский лидер в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
