15:03 19.12.2025 (обновлено: 15:10 19.12.2025)
Главная страна НАТО не считает Россию противником и врагом, заявил Путин
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Главная страна НАТО – США - не считают Россию противником и врагом, заявил президент РФ Владимир Путин.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
"В новой стратегии национальной безопасности (США – ред.) Россия не указывается в качестве врага, в качестве цели. А генеральный секретарь НАТО (Марк Рютте – ред.) готовится к войне с нами. Это что такое? Читать-то умеете? Как вы НАТО нацеливаете на войну с Россией, если главная страна НАТО (США – ред.) нас противником и врагом не считает", - заявил российский лидер в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Корреспондент BBC News Стивен Розенберг во время специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин прокомментировал иск Трампа к Би-би-си
