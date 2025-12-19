ЕС рассчитывает давить на Трампа после выборов в конгрессе, заявил Путин

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Политические элиты Европы рассчитывают, что политический ландшафт в США изменится после выборов в конгресс и они смогут больше давить на американского президента Дональда Трампа, заявил президент России Владимир Путин.
"Европейские политические элиты поддерживали демократическую партию, госпожу Харрис на выборах президента США, делали это достаточно прямолинейно, даже сказать - нагло... Они и сейчас, мне кажется, рассчитывают на то, что после промежуточных выборов в конгресс США осенью следующего (2026 - ред.) года политический ландшафт несколько изменится, у них появятся их традиционные союзники и они смогут оказывать большее давление на президента Трампа ", - сказал Путин в ходе прямой линии.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024 году, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
