Европе грозит постепенное исчезновение, заявил Путин

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Европа будет постепенно утрачивать свои позиции, если не будет выстраивать сотрудничество с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста о перспективах отношений РФ и европейских стран.

"Если бы мы объединяли наши усилия с европейскими странами, Россия и Европа, наш совокупный ВВП по паритету покупательной способности был бы больше, чем у Соединенных Штатов. Объединяя и дополняя наши возможности, мы бы процветали, а не воевали друг с другом", - подчеркнул глава государства.