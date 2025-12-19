https://ria.ru/20251219/putin-2063282453.html
Европе грозит постепенное исчезновение, заявил Путин
Европе грозит постепенное исчезновение, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2025
Европе грозит постепенное исчезновение, заявил Путин
Европа будет постепенно утрачивать свои позиции, если не будет выстраивать сотрудничество с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T15:00:00+03:00
2025-12-19T15:00:00+03:00
2025-12-19T15:15:00+03:00
Путин: Европа будет постепенно исчезать, если не будет работать с Россией
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Европа будет постепенно утрачивать свои позиции, если не будет выстраивать сотрудничество с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста о перспективах отношений РФ и европейских стран.
«
"Европа будет постепенно исчезать, если не будет работать с Российской Федерацией", - сказал Путин
в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Президент пояснил, что отказ от взаимодействия с Россией
лишает Европу
значительного экономического потенциала.
"Если бы мы объединяли наши усилия с европейскими странами, Россия и Европа, наш совокупный ВВП по паритету покупательной способности был бы больше, чем у Соединенных Штатов. Объединяя и дополняя наши возможности, мы бы процветали, а не воевали друг с другом", - подчеркнул глава государства.
Путин добавил, что Россия, со своей стороны, готова к сотрудничеству и выступает за развитие взаимовыгодных отношений при соблюдении условий безопасности на среднесрочную и долгосрочную перспективу.