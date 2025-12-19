Рейтинг@Mail.ru
15:00 19.12.2025 (обновлено: 15:15 19.12.2025)
Европе грозит постепенное исчезновение, заявил Путин
европа, россия, владимир путин, в мире, итоги года с владимиром путиным — 2025
Европа, Россия, Владимир Путин, В мире, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Европа будет постепенно утрачивать свои позиции, если не будет выстраивать сотрудничество с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста о перспективах отношений РФ и европейских стран.
"Европа будет постепенно исчезать, если не будет работать с Российской Федерацией", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Президент пояснил, что отказ от взаимодействия с Россией лишает Европу значительного экономического потенциала.
"Если бы мы объединяли наши усилия с европейскими странами, Россия и Европа, наш совокупный ВВП по паритету покупательной способности был бы больше, чем у Соединенных Штатов. Объединяя и дополняя наши возможности, мы бы процветали, а не воевали друг с другом", - подчеркнул глава государства.
Путин добавил, что Россия, со своей стороны, готова к сотрудничеству и выступает за развитие взаимовыгодных отношений при соблюдении условий безопасности на среднесрочную и долгосрочную перспективу.
