Путин напомнил слова канцлера Коля про будущее Европы и России

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин напомнил слова экс-канцлера Германии Гельмута Коля в 1993 году о том, что будущее Европы должно быть вместе с Россией.

Глава государства ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, вспомнил высказывание Коля, сделанное в 1993 году.

"Он (Коль — Прим. Ред.) сказал, что будущее Европы, если она хочет сохраниться в качестве самостоятельного центра цивилизации, должно быть обязательно вместе с Россией", — сказал Путин.

Как отметил президент, Россия и Европа естественным образом дополняют друг друга.