Путин напомнил слова канцлера Коля про будущее Европы и России
Путин напомнил слова канцлера Коля про будущее Европы и России
Путин напомнил слова канцлера Коля про будущее Европы и России
Президент России Владимир Путин напомнил слова экс-канцлера Германии Гельмута Коля в 1993 году о том, что будущее Европы должно быть вместе с Россией.
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин напомнил слова экс-канцлера Германии Гельмута Коля в 1993 году о том, что будущее Европы должно быть вместе с Россией.
Глава государства ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, вспомнил высказывание Коля, сделанное в 1993 году.
"Он (Коль — Прим. Ред.) сказал, что будущее Европы, если она хочет сохраниться в качестве самостоятельного центра цивилизации, должно быть обязательно вместе с Россией", — сказал Путин.
Как отметил президент, Россия и Европа естественным образом дополняют друг друга.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.