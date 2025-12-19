Рейтинг@Mail.ru
15:00 19.12.2025 (обновлено: 00:15 20.12.2025)
Путин напомнил слова канцлера Коля про будущее Европы и России
Президент России Владимир Путин напомнил слова экс-канцлера Германии Гельмута Коля в 1993 году о том, что будущее Европы должно быть вместе с Россией. РИА Новости, 20.12.2025
россия, европа, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Россия, Европа, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Путин напомнил слова канцлера Коля про будущее Европы и России

Путин напомнил слова Коля о том, что будущее Европы должно быть вместе с Россией

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин напомнил слова экс-канцлера Германии Гельмута Коля в 1993 году о том, что будущее Европы должно быть вместе с Россией.
Глава государства ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, вспомнил высказывание Коля, сделанное в 1993 году.
"Он (Коль — Прим. Ред.) сказал, что будущее Европы, если она хочет сохраниться в качестве самостоятельного центра цивилизации, должно быть обязательно вместе с Россией", — сказал Путин.
Как отметил президент, Россия и Европа естественным образом дополняют друг друга.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
На Западе забили тревогу из-за предупреждения Путина на прямой линии
РоссияЕвропаВладимир ПутинИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
