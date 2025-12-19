https://ria.ru/20251219/putin-2063281746.html
Путин заявил о вмешательстве европейских элит в избирательный процесс в США
Путин заявил о вмешательстве европейских элит в избирательный процесс в США
Путин заявил о вмешательстве европейских элит в избирательный процесс в США
Политические элиты Европы вмешивались в избирательный процесс в США неприкрыто и заметно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
в мире
сша
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
сша
2025
в мире, сша, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Путин заявил о вмешательстве европейских элит в избирательный процесс в США
Путин: европейские элиты неприкрыто вмешивались в избирательный процесс в США
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Политические элиты Европы вмешивались в избирательный процесс в США неприкрыто и заметно, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вот когда-то обвиняли Трампа в том, что Россия
там вмешивалась в выборы. Ничего не подтвердилось, все расследования в Конгрессе привели к нулю. Никакого сотрудничества, никакого вмешательства России не было. А вот политические элиты Европы
вмешивались, причем впрямую, впрямую вмешивались. Это было совершенно очевидно, заметно и неприкрыто", - сказал Путин
в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.