Путин заявил о вмешательстве европейских элит в избирательный процесс в США - РИА Новости, 19.12.2025
14:59 19.12.2025 (обновлено: 15:10 19.12.2025)
Путин заявил о вмешательстве европейских элит в избирательный процесс в США
Политические элиты Европы вмешивались в избирательный процесс в США неприкрыто и заметно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
в мире, сша, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
В мире, США, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Политические элиты Европы вмешивались в избирательный процесс в США неприкрыто и заметно, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вот когда-то обвиняли Трампа в том, что Россия там вмешивалась в выборы. Ничего не подтвердилось, все расследования в Конгрессе привели к нулю. Никакого сотрудничества, никакого вмешательства России не было. А вот политические элиты Европы вмешивались, причем впрямую, впрямую вмешивались. Это было совершенно очевидно, заметно и неприкрыто", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
СМИ: Европа испугалась тайного сигнала в речи Путина
Вчера, 02:07
 
В мире, США, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
