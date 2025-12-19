https://ria.ru/20251219/putin-2063281386.html
Путин высказался о конфликте европейских элит с Трампом
Путин высказался о конфликте европейских элит с Трампом - РИА Новости, 19.12.2025
Путин высказался о конфликте европейских элит с Трампом
Президент России Владимир Путин заявил, что его не удивил конфликт европейских политических элит с американским лидером Дональдом Трампом. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T14:58:00+03:00
2025-12-19T14:58:00+03:00
2025-12-19T15:18:00+03:00
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
в мире
дональд трамп
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063275194_0:0:2882:1621_1920x0_80_0_0_6e1ea558bf9a04bb99eac7f9e79b1c3a.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063283302.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063275194_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eac158c8c33fb031b6eb602d2ed0de9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025, в мире, дональд трамп, россия
Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, В мире, Дональд Трамп, Россия
Путин высказался о конфликте европейских элит с Трампом
Путина не удивил конфликт европейских элит с Трампом