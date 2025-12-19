Рейтинг@Mail.ru
И Россия, и Запад выиграют, если начнут работать вместе, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2025
14:57 19.12.2025 (обновлено: 15:12 19.12.2025)
И Россия, и Запад выиграют, если начнут работать вместе, заявил Путин
И Россия, и Запад выиграют, если начнут работать вместе, заявил Путин
И Россия, и Запад выиграют, если начнут работать вместе, заявил Путин

Путин заявил, что и Россия, и Запад выиграют, если начнут работать вместе

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. И Россия, и Запад выиграют, если начнут работать вместе, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Мы готовы с вами работать, и с Великобританией, и с Европой в целом, и с Соединенными Штатами, но на равных, при уважительном отношении друг к другу. Кстати говоря, если в конце концов мы на это выйдем, то выиграют от этого все", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
