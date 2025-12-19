https://ria.ru/20251219/putin-2063280140.html
Путин поставил условие для сотрудничества с Западом
Путин поставил условие для сотрудничества с Западом - РИА Новости, 19.12.2025
Путин поставил условие для сотрудничества с Западом
Россия готова работать с Великобританией, Европой и США, но на равных, при уважительном отношении друг к другу, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
