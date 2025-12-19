https://ria.ru/20251219/putin-2063279806.html
Путин пообещал поддержать прокат фильма "Позывной тута"
19.12.2025
Путин пообещал поддержать прокат фильма "Позывной тута"
Президент РФ Владимир Путин пообещал поддержать прокат фильма "Позывной тута" о герое СВО Андрее Григорьеве.
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал поддержать прокат фильма "Позывной тута" о герое СВО Андрее Григорьеве.
Якутия и ДНР
снимут художественный фильм о Герое России
Андрее Григорьеве с позывным "Тута", об этом договорились главы регионов на ПМЭФ-2025.
"И вот фильм, о котором вы сказали, конечно, поддержим, сделаем все для проката и так далее", - сказал российский лидер в ходе прямой линии, отвечая на просьбу о поддержке фильма "Позывной тута".
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным
", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
В начале января в соцсетях появилась запись, сделанная с нательной камеры украинского военного. Это были кадры его рукопашного боя с российским штурмовиком, из которого тот вышел победителем. На видео попали последние минуты жизни украинца, который попросил российского бойца оставить его и "дать уйти спокойно". Штурмовик-якут выполнил его просьбу. Это событие произошло в районе села Трудовое в ДНР.
Путин в январе присвоил Григорьеву звание Героя России, 23 февраля в Кремле глава государства вручил ему медаль "Золотая Звезда".