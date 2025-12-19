Путин назвал закон об иноагентах не российским изобретением

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Закон об иноагентах - не российское изобретение, он принят в ряде западных стран, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вы имеете, наверное, в виду наш известный закон, который постоянно подвергается критике, - об иноагентах. Уважаемый коллега, я хочу обратить ваше внимание, что это не наше изобретение, этот закон был принят в целом ряде западных государств, в США еще в 30-е годы прошлого века. И эти все законы, в том числе закон Соединенных Штатов, являются гораздо более жесткими. Там предусмотрено уголовное наказание, вплоть до лишения свободы за деятельность в политической сфере при финансировании из за рубежа", - сказал российский лидер в ходе прямой линии.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.