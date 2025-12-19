Рейтинг@Mail.ru
14:54 19.12.2025 (обновлено: 15:01 19.12.2025)
Контуры президентской власти четко обозначены, заявил Путин
Контуры президентской власти четко обозначены, заявил Путин
Контуры президентской власти в РФ четко обозначены в конституции, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
Контуры президентской власти четко обозначены, заявил Путин

Путин заявил, что контуры президентской власти четко обозначены в Конституции

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Контуры президентской власти в РФ четко обозначены в конституции, заявил президент России Владимир Путин.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
"Вы сказали, что вся власть в моих руках, да, есть власть, которая находится в руках президента Российской Федерации, и контуры этой власти четко обозначены и прописаны в Конституции Российской Федерации, в основном законе нашей страны", - сказал российский лидер в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
