Путин назвал президентскую форму правления обоснованной
Президентская форма правления является сегодня обоснованной в России, заявил глава российского государства Владимир Путин, отвечая на вопрос о будущем страны. РИА Новости, 19.12.2025
итоги года с владимиром путиным — 2025
россия
владимир путин
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Президентская форма правления является сегодня обоснованной в России, заявил глава российского государства Владимир Путин, отвечая на вопрос о будущем страны.
"Вы сказали, что вся власть в моих руках. Да, есть власть, которая находится в руках президента Российской Федерации. Контуры этой власти четко обозначены и прописаны в конституции, основном законе нашей страны. Когда принимаются решения на законодательном уровне, так же, как и в любой стране, я подписываю эти законы", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
По его словам, значительная часть этих законопроектов инициируются обеими палатами российского парламента.
"Да, конечно, у президента России
большие полномочия. Но полагаю, что в нашей стране президентская форма правления сегодня обоснованной", - сказал президент РФ.