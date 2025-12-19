Рейтинг@Mail.ru
Запад нагнетает обстановку, говоря о войне с Россией, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:53 19.12.2025 (обновлено: 15:01 19.12.2025)
https://ria.ru/20251219/putin-2063277400.html
Запад нагнетает обстановку, говоря о войне с Россией, заявил Путин
Запад нагнетает обстановку, говоря о войне с Россией, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2025
Запад нагнетает обстановку, говоря о войне с Россией, заявил Путин
Западные политики продолжают нагнетать обстановку, говоря о подготовке к войне с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T14:53:00+03:00
2025-12-19T15:01:00+03:00
в мире
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063273564_0:0:2872:1616_1920x0_80_0_0_77b4a6fb8b936499cfbc79185214316b.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063081807.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063273564_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fa9c3e4d849f82e711c65be738e52e25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
В мире, Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Запад нагнетает обстановку, говоря о войне с Россией, заявил Путин

Путин: Запад нагнетает обстановку, говоря, что нужно готовиться к войне с РФ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Западные политики продолжают нагнетать обстановку, говоря о подготовке к войне с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Западные политические деятели своими руками создали сегодняшнюю ситуацию и продолжают нагнетать обстановку, постоянно говорят о том, что они готовятся к войне с Россией", - сказал он в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
СМИ: Европа испугалась тайного сигнала в речи Путина
Вчера, 02:07
 
В миреРоссияВладимир ПутинИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала