Новых специальных операций не будет, заявил Путин
Новых специальных операций не будет, заявил Путин
Новых специальных военных операций не будет, если Запад будет относиться с уважением к России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
Новых специальных операций не будет, заявил Путин
Путин: новых специальных операций не будет, если Запад будет уважать Россию