Новых специальных операций не будет, заявил Путин
14:52 19.12.2025 (обновлено: 16:57 19.12.2025)
Новых специальных операций не будет, заявил Путин
Новых специальных военных операций не будет, если Запад будет относиться с уважением к России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
россия, итоги года с владимиром путиным — 2025, в мире
Россия, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, В мире
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Новых специальных военных операций не будет, если Запад будет относиться с уважением к России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Будут ли, вы сказали, новые специальные военные операции? Не будет никаких операций, если вы будете относиться к нам с уважением. Будете соблюдать наши интересы так же, как и мы постоянно пытались соблюдать ваши. Если вы не будете нас надувать, как надули с расширением НАТО на Восток. Сказали, что не будет движения НАТО на Восток ни на один дюйм. Это прямая речь, цитата. Ну и что? Как у нас в народе говорят, кинули", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.

Россия, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, В мире
 
 
