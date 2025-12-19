В России отсутствуют репрессии против иноагентов, считает Путин

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В России нет репрессий и уголовного преследования в отношении иноагентов, заявил президент РФ Владимир Путин.

"У нас нет репрессий и уголовного преследования (иноагентов - ред.)", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.