В России отсутствуют репрессии против иноагентов, считает Путин
В России отсутствуют репрессии против иноагентов, считает Путин - РИА Новости, 19.12.2025
В России отсутствуют репрессии против иноагентов, считает Путин
В России нет репрессий и уголовного преследования в отношении иноагентов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T14:52:00+03:00
2025-12-19T14:52:00+03:00
2025-12-19T15:19:00+03:00
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
россия
В России отсутствуют репрессии против иноагентов, считает Путин
