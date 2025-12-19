Путин напомнил, что законы об иноагентах не являются изобретением России

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Закон об иноагентах не российское изобретение, в США действуют гораздо жестче, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Это не наше изобретение. Этот закон был принят в целом ряде западных государств. В Соединённых Штатах ещё в 30-е годы прошлого века. И эти законы, в том числе и закон Соединённых Штатов является гораздо более жёстким", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.