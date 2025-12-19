https://ria.ru/20251219/putin-2063275516.html
Путин напомнил, что законы об иноагентах не являются изобретением России
Путин напомнил, что законы об иноагентах не являются изобретением России
Путин напомнил, что в США действуют гораздо более жесткие законы об иноагентах
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Закон об иноагентах не российское изобретение, в США действуют гораздо жестче, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Это не наше изобретение. Этот закон был принят в целом ряде западных государств. В Соединённых Штатах ещё в 30-е годы прошлого века. И эти законы, в том числе и закон Соединённых Штатов является гораздо более жёстким", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.