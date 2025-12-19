https://ria.ru/20251219/putin-2063275424.html
Запад пренебрег российскими интересами в сфере безопасности, заявил Путин
Запад пренебрег российскими интересами в сфере безопасности, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2025
Запад пренебрег российскими интересами в сфере безопасности, заявил Путин
Запад пренебрег интересами России в сфере безопасности, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. РИА Новости, 19.12.2025
