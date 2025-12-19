Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал переводить в Россию сервисы с датчиками по диабету - РИА Новости, 19.12.2025
14:50 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/putin-2063274995.html
Путин призвал переводить в Россию сервисы с датчиками по диабету
Путин призвал переводить в Россию сервисы с датчиками по диабету - РИА Новости, 19.12.2025
Путин призвал переводить в Россию сервисы с датчиками по диабету
Президент России Владимир Путин предложил договариваться о переводе иностранных сервисов для контроля датчиков при диабете на территорию РФ. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T14:50:00+03:00
2025-12-19T14:50:00+03:00
россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025, технологии
Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Технологии
Путин призвал переводить в Россию сервисы с датчиками по диабету

Путин призвал договариваться о переводе в РФ сервисов с датчиками по диабету

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил договариваться о переводе иностранных сервисов для контроля датчиков при диабете на территорию РФ.
"Второе, касающееся сервисов и того, что связано с этим, с учебой детей, с контролем датчиков при диабете и так далее. Насколько я понимаю, здесь вопрос не в принятии соответствующих препаратов, а вопрос в контроле только за тем, как эти препараты принимаются, своевременно или нет и так далее. Когда выключается интернет, то тогда родителям трудно контролировать, что же происходит с ребенком. И здесь, конечно, мы понимаем, что здесь ограничения связаны с необходимостью обеспечения безопасности. Сокращение до минимума опасности налетов и ударов дронов и так далее. Потому что вот эти сервисы, компоненты этих сервисов находятся за рубежом, то противнику, к сожалению, это реалии сегодняшнего дня, легче выбирать цели для ударов. Но здесь два способа решения проблемы. Первое - это переходить на отечественное программное обеспечение и на наше, так называемое, железо, потому что ведь многие сервисы продолжают работать. И второе - можно использовать и возможности иностранных производителей, которые работают здесь, но надо договариваться с ними тогда о том, чтобы они эти сервисы переводили на территорию Российской Федерации. В любом случае, конечно, и по тому, и по другому направлению нужно будет поработать", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
РоссияВладимир ПутинИтоги года с Владимиром Путиным — 2025Технологии
 
 
