Путин призвал переводить в Россию сервисы с датчиками по диабету

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил договариваться о переводе иностранных сервисов для контроля датчиков при диабете на территорию РФ.
"Второе, касающееся сервисов и того, что связано с этим, с учебой детей, с контролем датчиков при диабете и так далее. Насколько я понимаю, здесь вопрос не в принятии соответствующих препаратов, а вопрос в контроле только за тем, как эти препараты принимаются, своевременно или нет и так далее. Когда выключается интернет, то тогда родителям трудно контролировать, что же происходит с ребенком. И здесь, конечно, мы понимаем, что здесь ограничения связаны с необходимостью обеспечения безопасности. Сокращение до минимума опасности налетов и ударов дронов и так далее. Потому что вот эти сервисы, компоненты этих сервисов находятся за рубежом, то противнику, к сожалению, это реалии сегодняшнего дня, легче выбирать цели для ударов. Но здесь два способа решения проблемы. Первое - это переходить на отечественное программное обеспечение и на наше, так называемое, железо, потому что ведь многие сервисы продолжают работать. И второе - можно использовать и возможности иностранных производителей, которые работают здесь, но надо договариваться с ними тогда о том, чтобы они эти сервисы переводили на территорию Российской Федерации. В любом случае, конечно, и по тому, и по другому направлению нужно будет поработать", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
В Сургуте выяснили, чем грозит раннее развитие диабета беременных
10 декабря, 07:00