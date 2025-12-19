Рейтинг@Mail.ru
14:49 19.12.2025 (обновлено: 15:23 19.12.2025)
На Западе забили тревогу из-за предупреждения Путина на прямой линии
Президент России Владимир Путин во время ежегодной прямой линии сделал "пугающее" предупреждение Европе из-за попыток использовать российские активы для... РИА Новости, 19.12.2025
На Западе забили тревогу из-за предупреждения Путина на прямой линии

Express: Путин на прямой линии сделал пугающее предупреждение ЕС из-за активов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время ежегодной прямой линии сделал "пугающее" предупреждение Европе из-за попыток использовать российские активы для финансирования Киева, сообщает Daily Express.
"Владимир Путин обрушился с яростной критикой на лидеров Евросоюза, одновременно пугающе предупредив о серьезных последствиях. Он резко осудил ЕС за попытку использовать замороженные российские активы для финансирования Украины в течение следующих двух лет на сумму около 90 миллиардов евро", — говорится в публикации.
"Явные послания". СМИ заметили важную деталь на прямой линии Путина
Вчера, 14:40
Издание привело слова российского лидера, в которых он назвал действия ЕС грабежом.
В пятницу глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли воровством.
Президент России Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Жесткое заявление Путина вызвало панику на Западе
Вчера, 12:04
Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов России несет финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Такер Карлсон сделал заявление о Путине
Вчера, 09:30
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
 
В миреРоссияВладимир ПутинЕвросоюзИтоги года с Владимиром Путиным — 2025ЕвросоветЕврокомиссияАнтониу КоштаКиевУкраина
 
 
