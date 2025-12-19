На Западе забили тревогу из-за предупреждения Путина на прямой линии

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время ежегодной прямой линии сделал "пугающее" предупреждение Европе из-за попыток использовать российские активы для финансирования Киева, сообщает Daily Express.
"Владимир Путин обрушился с яростной критикой на лидеров Евросоюза, одновременно пугающе предупредив о серьезных последствиях. Он резко осудил ЕС за попытку использовать замороженные российские активы для финансирования Украины в течение следующих двух лет на сумму около 90 миллиардов евро", — говорится в публикации.
Издание привело слова российского лидера, в которых он назвал действия ЕС грабежом.
В пятницу глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли воровством.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности.
