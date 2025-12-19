Рассматривается вопрос строительства водовода в Донбассе, рассказал Путин

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Рассматривается вопрос строительства еще одного водовода в Донбассе, заявил президент России Владимир Путин.

"Есть возможность и сейчас рассматривается вопрос о строительстве еще одного водовода", - сказал глава государства в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.