Путин рассказал о законе об иноагентах в США

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Закон об иноагентах в США гораздо строже, вплоть до тюремного заключения, в России ничего подобного нет, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Эти все законы, в том числе и закон Соединенных Штатов, является гораздо более жестким - там предусмотрено уголовное наказание, вплоть до лишения свободы за деятельность в политической сфере при финансировании из-за рубежа. У нас нет ничего подобного", - сказал глава государства в ходе прямой линии.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>