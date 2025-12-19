Путин рассказал о законе об иноагентах в США

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Закон об иноагентах в США гораздо строже, вплоть до тюремного заключения, в России ничего подобного нет, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Эти все законы, в том числе и закон Соединенных Штатов, является гораздо более жестким - там предусмотрено уголовное наказание, вплоть до лишения свободы за деятельность в политической сфере при финансировании из-за рубежа. У нас нет ничего подобного", - сказал глава государства в ходе прямой линии.