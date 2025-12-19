Банки помогают малым предпринимателям наладить работу, заявил Путин

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Банки сейчас предоставляют различные сервисы, в том числе бухгалтерского дела, чтобы помочь малым предпринимателям наладить работу без особых затрат, заявил президент России Владимир Путин.
"Что касается бухгалтерии, я просил бы обратить ваше внимание на то, что совсем не обязательно, мне кажется, вам будут нужны дополнительные издержки на организацию бухгалтерии. Сейчас крупные финансовые учреждения предоставляют различные сервисы и банковского, и бухгалтерского дела. Попросить тот же "Сбер", я думаю, что они вам помогут организовать эту работу без особого ущерба для вашего дела и без особой финансовой нагрузки на эту составляющую", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.