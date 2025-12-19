Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал причину проблем с водоснабжением Донбасса
19.12.2025
Путин назвал причину проблем с водоснабжением Донбасса
Путин назвал причину проблем с водоснабжением Донбасса - РИА Новости, 19.12.2025
Путин назвал причину проблем с водоснабжением Донбасса
Проблемы водоснабжения Донбасса связаны с потерей воды, необходимо привести в порядок всю трубопроводную систему, которой не уделяли внимание десятилетиями,... РИА Новости, 19.12.2025
донбасс, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Донбасс, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Экономика
Путин назвал причину проблем с водоснабжением Донбасса

Путин: проблемы водоснабжения Донбасса связаны с потерей воды

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Проблемы водоснабжения Донбасса связаны с потерей воды, необходимо привести в порядок всю трубопроводную систему, которой не уделяли внимание десятилетиями, заявил президент России Владимир Путин.
"Одна из ключевых проблем, которая досталась из прошлого, это водопотери... Оказалось, что закрывать вопросы, связанные с водными потерями, это значит, привести в нормативное состояние всю трубопроводную систему, которое не уделяли внимание десятилетиями. Там все развалилось, все развалилось", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Рассматривается вопрос строительства водовода в Донбассе, рассказал Путин
