Путин назвал проблему водоснабжения в Донбассе острой
Путин назвал проблему водоснабжения в Донбассе острой - РИА Новости, 19.12.2025
Путин назвал проблему водоснабжения в Донбассе острой
Президент России Владимир Путин назвал острой проблему водоснабжения в Донбассе, власти сделают все для ее решения. РИА Новости, 19.12.2025
Путин назвал проблему водоснабжения в Донбассе острой
Путин: власти сделают все для решения проблемы водоснабжения в Донбассе