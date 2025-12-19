https://ria.ru/20251219/putin-2063272053.html
Путин отверг слухи об обязательных отработках для студентов педвузов
Путин отверг слухи об обязательных отработках для студентов педвузов - РИА Новости, 19.12.2025
Путин отверг слухи об обязательных отработках для студентов педвузов
Студентов педагогических вузов напугали сообщениями об обязательных отработках, но в этом пока нет необходимости, заявил президент России Владимир Путин в ходе... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T14:45:00+03:00
2025-12-19T14:45:00+03:00
2025-12-19T15:10:00+03:00
итоги года с владимиром путиным — 2025
владимир путин
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063268174_0:0:3258:1833_1920x0_80_0_0_c8eaa8c32ebffe57c5cb235593d6a04d.jpg
https://ria.ru/20251218/mgpu-2063039127.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063268174_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_39a245965781f69445c9e46711565f20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
итоги года с владимиром путиным — 2025, владимир путин, общество, россия
Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Владимир Путин, Общество, Россия
Путин отверг слухи об обязательных отработках для студентов педвузов
Путин: в обязательных отработках для студентов педвузов пока нет необходимости