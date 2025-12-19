Потери воды в трубопроводных системах на Донбассе высоки, заявил Путин

https://ria.ru/20251219/putin-2063271937.html
Потери воды в трубопроводных системах Донбасса все еще высоки, до 50%, заявил президент России Владимир Путин, РИА Новости, 19.12.2025
2025
