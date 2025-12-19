Рейтинг@Mail.ru
Потери воды в трубопроводных системах на Донбассе высоки, заявил Путин
14:45 19.12.2025 (обновлено: 15:00 19.12.2025)
Потери воды в трубопроводных системах на Донбассе высоки, заявил Путин
Потери воды в трубопроводных системах Донбасса все еще высоки, до 50%, заявил президент России Владимир Путин, РИА Новости, 19.12.2025
Потери воды в трубопроводных системах на Донбассе высоки, заявил Путин

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Потери воды в трубопроводных системах Донбасса все еще высоки, до 50%, заявил президент России Владимир Путин,
"Одна из ключевых проблем, которая досталась из прошлого, это водопотери, потому что потери воды в действующих трубопроводных системах до недавнего времени составляли 68%. Сейчас они уменьшились, но все равно это 50%", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Россия долго не признавала ДНР и ЛНР, заявил Путин
